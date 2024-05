Quem é a escritora alemã cujo romance superou "Torto Arado"

Publicado em 2021, Kairos já foi agraciado com vários prêmios, embora tenha sido ignorado pelo Prêmio do Livro Alemão e pela premiação da Feira do Livro de Leipzig. A versão da obra para o inglês, traduzida por Michael Hofmann, vem sendo aclamada além das fronteiras alemãs.

Essa discrepância talvez se dê pelo sentimento de Erpenbeck de que o muro que dividia a Alemanha Oriental da Ocidental nunca tenha verdadeiramente caído, e que as perspectivas culturais do oeste do país continuam a dominar o discurso público.

Temática do Leste da Alemanha

Erpenbeck nasceu na antiga Berlim Oriental em 1967. Ela tinha 22 anos quando o muro de Berlim foi derrubado. Pouco depois, o país no qual ela havia crescido, a antiga República Democrática Alemã (RDA), simplesmente deixou de existir e ela se viu em uma nova nação, a República Federal da Alemanha, na qual não havia real interesse na história da RDA.

Kairos aborda justamente o fim da RDA. Em entrevista à revista semanal do jornal alemão Die Zeit, Erpenbeck afirmou não ser coincidência o fato de seu livro não receber muita atenção na Alemanha, até porque nenhum dos jurados das principais das principais premiações literárias alemãs no ano em que a obra foi publicada nasceu na antiga Alemanha Oriental. "Eu também não estou interessada nos seus problemas", afirmou a escritora na entrevista.

Kairos trata das turbulências da vida. É a história de um amor tóxico ambientada nos últimos dias da RDA. Os dois amantes são uma jovem e um homem 34 anos mais velho, um ex-nazista que se tornou um comunista zeloso. É também a história de artistas que viviam em um Estado que promovia uma censura onipresente, o que exigia que as críticas fossem sutis e feitas às escondidas.