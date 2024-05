Por que filme "Memórias do Cárcere" segue relevante - Lançada em Cannes em 1984, obra do brasileiro Nelson Pereira dos Santos retrata as agruras do escritor Graciliano Ramos na prisão e já foi elencada como uma das 100 mais importantes do cinema nacional.Há 40 anos, o Brasil brilhou em Cannes com uma obra que retratava os horrores de um governo autoritário. Em 23 de maio de 1984, o filme Memórias do Cárcere, do cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos (1928-2018), estreou no aclamado festival arrancando aplausos dos quase 3 mil presentes. A obra abriu a Quinzena dos Realizadores daquele ano.

O filme ganharia o prêmio Fipresci (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) da edição. Vinte anos antes, outro trabalho de Santos havia sido bem-recebido em Cannes — Vidas Secas foi laureado com o hoje extinto prêmio OCIC, atribuído pelo Office Catholique International du Cinéma.

Em comum, ambas as obras foram baseadas em livros homônimos do escritor brasileiro Graciliano Ramos (1892-1953). Memórias do Cárcere tem peso de biografia: trata-se do relato do escritor sobre os dez meses em que esteve preso, sem qualquer acusação formal, em Ilha Grande, do sul do Rio — de março de 1936 a janeiro de 1937.