Queda na produção no Brasil faz preço de suco disparar na UE - Preço da laranja tem alta recorde na Alemanha e suco começa a virar artigo de luxo. Previsão de queda na safra do Brasil - maior produtor do mundo - leva fabricantes a diluir bebidas, enfurecendo consumidores alemães."A crise do suco de laranja só piora", "O suco de laranja está mais e mais caro", "O suco de laranja só vai ficar mais caro". Essas são alguns dos títulos de reportagens publicadas na imprensa alemã nas últimas semanas, diante de novos aumentos expressivos do preço da bebida, que deve ficar ainda mais cara na Alemanha e na União Europeia por causa de problemas de produção no Brasil.

Segundo representantes do setor de sucos da Alemanha, o preço do suco de laranja cotado na bolsa está 150% mais caro em comparação com o início de 2022. E os consumidores têm sentido esse aumento, com alguns jornais alemães apontando que o suco, que costumava ser um item básico, agora está virando um artigo de luxo, tal como já foi até a metade de década de 1960.

Segundo associações do setor, o suco de laranja foi a bebida de fruta mais consumida na Alemanha em 2023. O consumo anual por habitante chegou a 6,8 litros.