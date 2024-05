Tortura e morte ameaçam norte-coreanos deportados da China

Ela conseguiu atravessar a fronteira entre os dois países, alcançando segurança num país do Sudeste Asiático em apenas 15 dias, seguindo depois para a Coreia do Sul. Hoje, o regime Kim dificultou muito a saída do país, com mais campos minados e cercas de arame farpado, e os guardas têm ordem de atirar para matar se há suspeita de tentativa de fuga.

Por outro lado, os fugitivos também são uma fonte de lucro para o regime: "Os desertores são punidos de modo diferente em períodos diferentes", conta Lee "Alguns são enviados para campos de prisioneiros, mas recentemente ficamos sabendo que outros são forçados a fazer 'doações de lealdade', e quem doa bastante não é punido. É uma forma de extorsão."

Em 2020, Pyongyang fechou ostensivamente a fronteira com a China para se proteger do vírus da covid-19. Segundo mídias dissidentes que usam redes de contatos clandestinas, em áreas da China próximas à fronteira e mesmo dentro da Coreia do Norte, a retomada das repatriações desde a reabertura da fronteira alarma os desertores sem documentos que tentam escapar das autoridades.

Estes "estão mais assustados e inseguros por medo de ser deportados, já que o risco aumenta, quanto mais próximas a Coreia do Norte e China estão", noticiou o jornal online dissidente Daily NK, citando uma fonte na China.

O medo é que, uma vez que todos os detidos durante o fechamento da fronteira tenham sido repatriados, as autoridades chinesas vão intensificar as medidas para localizar norte-coreanos que se casaram com cidadãos locais, na tentativa de legitimar sua presença na China – embora tal tática ofereça pouca proteção legal.

China busca aliados, Coreia do Norte quer ajuda a qualquer custo