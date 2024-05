Senegal: ponte do narcotráfico entre América do Sul e Europa - País afriano se tornou um centro de trânsito fundamental no comércio global de cocaína, apesar de o consumo local continuar diminuindo. Especialistas alertaram sobre as implicações para a saúde, a segurança e a economia.As autoridades aduaneiras senegalesas confiscaram uma quantidade significativa de cocaína perto da fronteira do país com o Mali, em abril. Especialistas dizem que este é um dos muitos casos que destacam o crescente envolvimento da região no comércio global de drogas.

O país da África Ocidental funciona agora como uma escala importante entre a América do Sul e a Europa, normalmente o destino final das mercadorias dos traficantes.

Apesar disso, o consumo de cocaína na região tem diminuído, consolidando ainda mais o papel da África Ocidental como ponto de trânsito.