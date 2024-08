Quem foi Joaquim Nabuco, que pediu ajuda ao papa para acabar com a escravidão no Brasil

No entendimento de Nabuco, se essas reformas não fossem realizadas, ocorreria o "prolongamento da escravidão" na vida social e cultural, mesmo que ela desaparecesse, enquanto regime, da "vida constitucional". "Entendo que esta foi a sua maior contribuição para a luta contra a escravidão", pontua Martinez. "A abolição não bastaria para reparar danos tão profundos e prejudiciais à vida nacional."

Encontro com o papa

Decidido a conseguir que a abolição emplacasse no país, ele não se limitou a lutar no parlamento. Na ânsia por apoio internacional, conseguiu uma audiência com o papa Leão 13 (1810-1903) para convencê-lo a publicar um documento exortando que os escravocratas brasileiros alforriassem seus cativos.

O encontro ocorreu em 10 de fevereiro de 1888. "Nabuco explicou a ele o impacto social, econômico e social da escravidão no Brasil", diz Rezzutti. "O papa se compadeceu e planejou uma encíclica a respeito, apelando à humanidade dos senhores de escravos."

Chamada de In Plurimis, a carta papal foi publicada em 5 de maio daquele ano, oito dias antes da Lei Áurea ter sido sancionada no Brasil, abolindo oficialmente a escravidão — mas a tradução da carta em português só chegaria ao Brasil depois da lei nacional. O principal argumento do texto católico era que o regime escravocrata era contrário aos princípios do cristianismo.

"A motivação política mais persistente no pensamento e na ação de Nabuco era de natureza moral. Daí a tentativa de sensibilizar aquela que era considerada a maior autoridade moral no cristianismo ocidental e no mundo católico, em particular, o papa", comenta Martinez.