Com X bloqueado no Brasil, quais são as principais alternativas?

Enquanto isso, os usuários do Brasil já estão se reorientando; o concorrente Bluesky, em particular, tem recebido um afluxo maciço desde o bloqueio do X. A plataforma é uma das alternativas, além de outros serviços de microblogging usados no mundo todo:

Bluesky

À primeira vista, o Bluesky parece uma versão reduzida do X. Não é de se admirar, pois ela foi lançada por Jack Dorsey, o ex-cofundador e CEO do Twitter. A rede está aberta ao público em geral desde 2023.

Ao contrário do X, o Bluesky é organizado de forma descentralizada – os usuários podem se registrar por meio de vários servidores menores, em vez de depender de um grande. As postagens no Bluesky são limitadas a 300 caracteres e, portanto, são um pouco mais longas do que no X. Uma característica especial da rede é que os usuários podem escolher entre diferentes algoritmos e, assim, determinar o que é exibido em seus feeds. Ao contrário do X, também é possível simplesmente levar suas conversas e contatos ao sair da plataforma.

Desde que o X foi bloqueado no Brasil, o Bluesky ganhou mais de um milhão de novos usuários – um grande aumento para uma empresa com apenas 8,4 milhões de usuários no total.

Mastodon