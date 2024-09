Os estouros dos pagers no Líbano e o direito internacional - Como os aparelhos foram preparados para explodir nas mãos de membros do Hezbollah? E como a ação pode ser avaliada sob a perspectiva das leis internacionais?Pouco se sabe ao certo após as explosões de pagers e walkie-talkies no Líbano nesta semana. O que é certo até agora é que pelo menos 37 pessoas foram mortas e mais de 3 mil ficaram feridas, e que a guerra entre Israel e as milícias no Líbano está aumentando mais uma vez.

Pagers são dispositivos de rádio usados pelos combatentes do grupo xiita Hezbollah, classificado como organização terrorista pela UE, pelos EUA e por outros países.

A organização usa walkie-talkies e pagers porque, ao contrário dos telefones celulares, eles não podem ser localizados. Em Taiwan, o escritório do promotor público iniciou uma investigação sobre a empresa que fabrica esses dispositivos. O jornal The New York Times havia informado anteriormente que o serviço secreto israelense havia colocado explosivos numa encomenda de pagers feita na empresa pelo Hezbollah.