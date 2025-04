Presidente do INSS emplacou designer de interiores na presidência da Conab

O agora ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto emplacou uma amiga no gabinete do presidente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Edegar Pretto.

Maria Angélica Batista foi nomeada em 22 de julho de 2024, com salário de R$ 15,2 mil. Sua formação é em designer de interiores, sem nenhuma relação com a Conab, que cuida de segurança alimentar. Antes, a vaga era ocupada por Juliana Geller, então mulher de Neri Geller, demitido do Ministério da Agricultura no rastro do escândalo do leilão do arroz.

Exonerado hoje após ser alvo de operação da Polícia Federal para combater um esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, Stefanutto costumava visitar a assessora na Conab nos dias em que ela comparecia sem se identificar na entrada do prédio, conforme relatos obtidos pela coluna.