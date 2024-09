Indígenas de Mato Grosso lutam para sobreviver em meio a queimadas

A preocupação também é com os focos de incêndio próximos a áreas onde vivem indígenas isolados, como a TI Kawahiva do Rio Pardo, no município de Colniza. "O impacto nesses casos é ainda maior, porque não é possível falar com eles, avisar que está pegando fogo”, diz o defensor público.

Em resposta à DPU, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) informou que, dentre as medidas adotadas, está a recomposição de seu orçamento para contratar 3,9 mil brigadistas, aeronaves, combustível e equipamentos para combater os incêndios. Numa ação conjunta com outros ministérios, a pasta busca mais dinheiro para prevenir o fogo, fiscalizar e reprimir crimes ambientais.

"Considerando a situação de emergência climática que o Brasil enfrenta, o MMA também tem trabalhado com medidas igualmente emergenciais e extraordinárias e na implementação do Plano de Emergência Climática com elevado risco de incêndios florestais no Pantanal e Amazônia”, diz um trecho da resposta ao oficio da DPU.

O início do fogo é, majoritariamente, provocado por ação humana. Em áreas recentemente desmatadas, as chamas aparecem na etapa seguinte do processo de retirada da floresta, pontua Vinicius Silgueiro, coordenador de inteligência territorial do Instituto Centro de Vida (ICV), baseado em Mato Grosso.

"Colniza, por exemplo, que lidera o ranking de desmatamento ilegal, também está entre os municípios com maior área queimada neste ano”, diz Silgueiro sobre a associação dos fenômenos.

Quando o fogo é ateado diretamente na floresta, ele causa uma degradação que facilita a retirada das árvores. "As chamas deixam a mata mais frágil para a abertura total da área vir depois”, complementa, lembrando que a seca extrema e falta de umidade no solo facilitam a propagação dos incêndios.