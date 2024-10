Corte da Índia proíbe prisões de separar trabalho de detentos com base em castas - Suprema Corte do país entendeu que obrigar detentos de comunidades oprimidas a realizar trabalhos "impuros" é inconstitucional.A Suprema Corte da Índia ordenou que as informações sobre as casta dos prisioneiros sejam excluídas dos registros das prisões, em um esforço para combater a discriminação no sistema penal.

Até o momento, as prisões alocavam os presos de comunidades oprimidas para realizar trabalhos braçais, considerados "impuros". O tribunal considerou que essa divisão de trabalho baseadas em castas viola a Constituição do país.

Uma bancada composta por três juízes decidiu que as mudanças legais para reduzir a prática devem ser implementadas em três meses.