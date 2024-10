UE aprova imposição de novas tarifas sobre carros elétricos chineses

A Comissão Europeia decidirá a partir de agora se os impostos de importação entrarão em vigor já no início de novembro. O Executivo do bloco europeu disse que continuaria as negociações "para explorar uma solução alternativa que teria que ser totalmente compatível com a Organização Mundial do Comércio (OMC), adequada para lidar com os subsídios prejudiciais estabelecidos pela investigação da Comissão, verificável e executável".

Alemanha e Espanha se opõem

A Alemanha, a maior economia do bloco e grande produtora de automóveis, expressou fortes objeções à imposição de tarifas, temendo prejuízos a suas automobilísticas, que dependem muito do mercado chinês.

A Volkswagen criticou as tarifas, dizendo que esta seria a "abordagem errada".

A Associação Alemã da Indústria Automotiva (VDA) chamou a votação de "mais um passo para longe da cooperação global". A presidente da entidade, Hildegard Müller, pediu que ambos os lados evitem uma escalada e "idealmente, parem com as tarifas, para evitar o risco de uma guerra comercial".

As tarifas aprovadas variam de 7,8% para empresas estrangeiras como a Tesla, que fabrica veículos na China, a até 35,3% para empresas chinesas que supostamente não cooperaram com a análise da Comissão Europeia. As tarifas são adicionais ao imposto de importação padrão de 10% da UE sobre automóveis.