Israel prepara resposta militar "significativa" ao Irã

O Irã alegou que o ataque foi uma resposta à morte do líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um bombardeio israelense contra Beirute há uma semana, bem como à do antigo líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em um ataque em Teerã que Israel nunca reivindicou ou desmentiu.

Ações no Líbano

A morte de Nasrallah faz parte da constante campanha de bombardeios de Israel contra o Líbano, tendo como objetivo o Hezbollah, que nos últimos dias afetou o sul do país e o Vale do Bekaa, a leste, mas também a capital, Beirute.

Desde o início das hostilidades, os ataques de Israel forçaram 1,2 milhão a abandonar suas casas, principalmente no sul e no leste do país mediterrânico.

Neste sábado, o porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, assegurou que as forças armadas do seu país mataram cerca de 440 membros do grupo xiita Hezbollah durante suas incursões no sul do Líbano nos últimos dias.

"Estamos empurrando o Hezbollah para o norte. Alguns terroristas fugiram e outros estão sendo derrotados por nossas tropas em combates de curta distância", disse Hagari em uma aparição em vídeo neste sábado.