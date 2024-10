O Brasil diante de uma possível corrida pelo lítio

Porém, especialistas defendem que a emissão de gases poluentes não deve ser a única baliza dos efeitos ambientais causados pela atuação das mineradoras no país. "É importante considerar que os impactos diretos e indiretos da mineração não estão restritos às emissões de CO2. Como o histórico recente do Brasil, de uma década para cá, tivemos [rompimentos de barragens em] Mariana, Brumadinho e Maceió. Ou seja, três dos maiores desastres da história", diz Maurício Angelo, fundador do Observatório de Mineração.

Renúncias fiscais, benefícios e planos de longo prazo

Em termos gerais, a mineração é responsável por 4% do PIB brasileiro, de acordo com relatório do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). Cerca de 42% do faturamento nacional da mineração no primeiro semestre de 2024 vieram de Minas Gerais. O Pará foi o segundo estado com maior participação no faturamento, com 34%. Ao todo, no Brasil, são 2.700 municípios que possuem atividade mineradora. Mais de 218 mil empregos são gerados diretamente pelo setor.

O balanço semestral do Ibram aponta um faturamento de R$ 129,5 bilhões em 2024, aumento de 8% se comparado com o mesmo período do ano anterior.

Da mesma forma, a mineração tem papel primordial na balança comercial brasileira. No recorte dos primeiros meses deste ano, a mineração representou 41% do saldo brasileiro, considerando exportações contra importações.

Embora descrevam o setor como uma das "salvações do Brasil", já que o país tem bom desempenho com commodities, economistas como Silvia Mattos, também coordenadora do FGV/Ibre, alertam para a finitude dos recursos e para como é feito o planejamento financeiro de longo prazo.