Comissão do Senado aprova Galípolo para presidir o Banco Central

Ele foi a primeira das indicações do presidente Lula para assumir uma diretoria do BC. Durante seu período como diretor de Política Monetária, ele teve poucas divergências com Campos Neto – frequentemente criticado por Lula por manter a taxa de juros no país em patamar acima do desejado pelo presidente.

A indicação de Galípolo foi anunciada no final de agosto por Haddad. Lula fez vários elogios ao economista, dizendo que ele tem "todas as condições" presidir o Banco Central, além de possuir uma "honestidade ímpar".

Galípolo, no entanto, votou ao lado de Campos Neto na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC para interromper o ciclo de cortes na taxa básica de juros, contrariando a vontade do presidente, e mantendo a Selic em 10,5% ao ano.

rc (DW, ots)