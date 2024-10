Qual é a importância de um Prêmio Nobel?

Ensinar as crianças sobre o Prêmio Nobel faz parte do currículo escolar indiano para que as pessoas se interessem pela ciência, o que também acontece em outras partes do mundo.

Como no Reino Unido, onde a professora de biologia Lily Green, que dá aula no ensino médio para alunos de 11 a 18 anos, em Newbury, ensina uma perspectiva histórica do Prêmio Nobel em suas aulas de ciências, apesar de não ter interesse em acompanhar os anúncios dos prêmios todos os anos.

"Nós usamos o Nobel para ensinar os conceitos mais fundamentais da ciência. As melhores descobertas para as crianças e jovens são aquelas que despertam a curiosidade, como escândalos ou grandes histórias, como a de Barry Marshall, que se infectou com bactérias para mostrar como elas causam úlceras”, conta Green.

Mas a professora duvida que o Prêmio Nobel desempenhe um papel importante para inspirar os alunos a estudar ciências na universidade.

"Eles estudam, pois são cativados e interessados em ciência e não porque querem ganhar um Prêmio Nobel”, diz ela à DW.

Mito do cientista genial