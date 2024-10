Violência contra mulher expõe necessidade de reformas estruturais

França: "Para que a vergonha mude de lado"

O caso de Gisèle Pelicot chocou a França e o mundo inteiro: a senhora de 72 anos foi drogada pelo marido durante anos e abusada por ele e por outros homens. Ele filmou 200 incidentes, imagens que agora servem como prova no julgamento em andamento, com outros 50 acusados. Um aspecto importante do caso é que Gisèle Pelicot fez uma campanha explícita para que o julgamento ocorresse publicamente, "para que a vergonha mude de lado".

Para demonstrar seu apoio a Pelicot e a outras vítimas de violência sexualizada, milhares saíram às ruas em cidades da França em setembro, entoando: "Somos todas Gisèle!".

Mas, embora tenha trazido de volta ao foco na França aspectos fundamentais da violência contra a mulher, isso não basta, afirma Elke Ferner, presidente da organização UN Women Deutschland. Ela acredita serem necessárias mudanças na legislação penal francesa. "Não existe nem mesmo uma regra de 'não é não', segundo a qual atos sexuais contra a vontade reconhecível da outra pessoa seriam puníveis. Em vez disso, na França, deve haver uma resistência ativa para que se possa falar de estupro perante um tribunal."

Índia: discriminação e misoginia persistem

No início de agosto, o estupro e o assassinato de uma médica residente de 31 anos causaram indignação na Índia. Ela foi encontrada morta num hospital estadual em Calcutá, capital do estado de Bengala Ocidental. O último de muitos casos de estupro no país mais populoso do mundo provocou protestos em massa. Os funcionários do hospital estadual entraram em greve, e Bengala Ocidental endureceu as penas por estupro.