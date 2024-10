Pedras em memória a vítimas do nazismo são roubadas em cidade alemã - Todas as dez plaquetas de latão que lembravam antigos moradores de Zeitz deportados no Holocausto foram arrancadas das calçadas da cidade. Incidente ocorreu por volta do aniversário do ataque de 7/10 contra Israel.Todas as pedras adornadas com plaquetas lembrando moradores da cidade de Zeitz, no Leste da Alemanha, que foram vítimas do Holocausto foram aparentemente arrancadas das calçadas da localidade, afirmaram autoridades locais nesta segunda-feira (08/10).

As "pedras de tropeço", chamadas de stolpersteine em alemão, podem ser encontradas em toda a Alemanha e em outros lugares da Europa e até fora do continente. Elas são pequenas placas de latão, geralmente de 10 por 10 centímetro, afixadas sobre paralelepípedos de concreto, que são colocadas na calçada em frente da última moradia de vítimas do regime nazista.

Essas placas são inscritas com os nomes das vítimas, assim como o que se sabe sobre seus destinos.