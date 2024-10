Furacões incensam debate politico nos EUA

Ao menos 16 mortos na Flórida

As autoridades trabalham para avaliar a extensão dos danos gerados pela tempestade, que gerou uma série de tornados antes de atingir a região central da Flórida e se deslocar por 280 quilômetros no território americano, do Golfo do México até o Oceano Atlântico.

Duas semanas antes, o furacão Helene atingiu o norte da Flórida e deixou uma contagem de mortos surpreendentemente alta, com 230 vítimas. Este é o maior número de mortos em uma catástrofe no país desde o furacão Katrina, que devastou a cidade de Nova Orleans em 2005 e gerou enchentes e prejuízos em dez estados.

Estima-se que o furacão Milton tenha destruído 150 residências e deixado em torno de 3,3 milhões de pessoas sem energia elétrica.

A contagem de mortos após a passagem do furacão na Flórida aumentou para ao menos 16, com mais de dois milhões de residências e empresas ainda sem energia. Algumas áreas no rastro do furacão continuam alagadas.

O Milton atingiu a costa a mais de 100 quilômetros ao sul de onde se esperava que a tempestade fosse chegar em solo americano, mas não gerou a escala de destruição que as autoridades temiam.