Trinidad e Tobago declara estado de emergência por expectativa de aumento da violência de gangues

(Reuters) - Trinidad e Tobago declarou estado de emergência nesta segunda-feira após uma tentativa contra a vida de um líder de gangue, com o governo se preparando para possíveis retaliações, segundo autoridades.

A nação caribenha de duas ilhas próxima da costa da Venezuela usará a emergência para lançar uma repressão contra gangues, disseram as autoridades.As forças de defesa se tornarão policiais de fato e ambos estão autorizados a realizar buscas sem mandado, disse o ministro do gabinete do primeiro-ministro Stuart Young em uma coletiva de imprensa.

A fiança será suspensa e suspeitos de cometer crimes podem ser detidos por 48 horas sem acusação. Isso pode ser estendido por mais sete dias com aprovação judicial, disse Young.