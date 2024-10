A vida de quem mora na linha de frente da guerra na Ucrânia - Sob fogo constante do Exército russo, moradores de Nikopol encontram maneiras de sobreviver. Cidade que era um próspero centro industrial no sul da Ucrânia viu sua população diminuir ao meio desde a invasão russa."Aqui ficava a represa e ali era a nossa praia", disse Vladislav, de 30 anos, apontando pela janela do carro para uma paisagem coberta de grama e árvores jovens. É possível ver à distância a usina nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa.

Nikopol costumava estar às margens da represa de Kakhovka, do qual pouco restou. A represa e a usina hidrelétrica foram destruídas em julho de 2023 em consequência de uma explosão. Um grande volume de água fluiu pelo rio Dnipro e inundou vilas inteiras.

O Exército russo ocupou o sul das regiões de Kherson e Zaporíjia na primavera de 2022, após sua invasão em grande escala da Ucrânia. Os russos não apenas assumiram o controle da usina hidrelétrica, mas também da usina de Zaporíjia, próxima à cidade de Enerhodar.