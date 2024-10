O que leva milhares à peregrinação na rodovia mais movimentada do país rumo a Aparecida

Católicos percorrem a pé quilômetros em romaria até Aparecida. Eles enfrentam dores e riscos e encontram solidariedade pelo caminho. Com um sininho de ferro na mão, voluntários dão as boas-vindas a quem chega a pé pela lateral da rodovia Presidente Dutra na altura de São José dos Campos, São Paulo. O tilintar no metal compete com o ruído do motor dos caminhões que cruzam a via mais movimentada do país, ligação entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

É perto do meio-dia, o termômetro marca 30°C. Muitos que chegam têm uma expressão de fadiga, mas se animam com a saudação. Eles carregam mochilas, um cajado e a imagem de Nossa Senhora da Aparecida nas mãos. Os dias que antecedem o feriado nacional dedicado à santa, 12 de outubro, mobilizam uma legião de romeiros que peregrinam até Aparecida, no interior paulista, sede do maior templo católico do país.

Celeste Miranda, 42 anos, já estava na estrada há 30 horas quando a reportagem da DW a entrevistou. Era a primeira vez que fazia o percurso a pé. Logo no início, recebeu a notícia do falecimento do pai, mas não desistiu da jornada.