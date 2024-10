HIV em transplantados: para advogados, estado deve ser responsabilizado

Considerando que estamos diante de um laboratório privado, que mantinha vínculo com o estado do Rio de Janeiro mediante de procedimento licitatório, a responsabilidade pelos danos sofridos por estes pacientes transplantados será avaliada de maneira objetiva e solidária. Ou seja, tanto o estado do Rio de Janeiro quanto o laboratório, independentemente de culpa, podem ser condenados solidariamente a pagar um montante indenizatório a estes pacientes. Samantha Takahashi, especialista em Direito Médico, Ética e Compliance

O estado deve responder sem a menor sombra de dúvida, mas o laboratório pode ser processado pelos pacientes prejudicados, pelas famílias, em razão desse erro absolutamente desumano que foi praticado. E o Ministério Público deve, com o rigor da Lei, requerer a prisão preventiva e a busca e apreensão de documentos para que se preserve todo o acervo probatório. Washington Fonseca, especialista em Direito Médico, vice-presidente para as Américas da rede BGI Global e sócio do escritório Fonseca Moreti Advogados

Pacientes que foram infectados podem entrar na Justiça com ação indenizatória por danos materiais, morais e existenciais. No Brasil, no entanto, não existe um sistema de tarifação para o valor indenizatório. O que o Judiciário leva em conta é a espécie e extensão dos danos sofridos. "Cada caso é um caso, com todas as suas particularidades, mas de forma geral, em casos similares, como a de infecção pelo vírus HIV em transfusões de sangue, as indenizações têm sido calculadas na média de R$ 200 mil a R$ 300 mil, mais juros e correção monetária", explica a advogada Samantha Takahashi.

Danos materiais: montantes dispendidos em tratamento, medicamento, redução da capacidade laborativa;

montantes dispendidos em tratamento, medicamento, redução da capacidade laborativa; Danos morais: leva em consideração a dor, o sofrimento, a angústia, que estas pessoas sofreram com o diagnóstico e com todo o processo doloroso que enfrentarão daqui em diante;

leva em consideração a dor, o sofrimento, a angústia, que estas pessoas sofreram com o diagnóstico e com todo o processo doloroso que enfrentarão daqui em diante; Danos existenciais: são os danos a um projeto de vida.

Especialistas ressaltam a importância de indenização não apenas aos pacientes transplantados. Todas as vítimas, infectadas em cadeia por estes pacientes, por manterem com eles um relacionamento, também podem ser eventualmente indenizadas.

Perícia e fechamento de laboratório

Juiz pode solicitar a perícia para fazer avaliação. Cada um dos citados deve passar por exame técnico para verificar nexo entre o transplante e a infecção por HIV e quantificar os danos. "[É preciso] entender a repercussão que eles têm atualmente em diversos órgãos e sistemas, até mesmo repercussões do ponto de vista psicológico, e tudo isso ser quantificado pelo perito, que vai conseguir, então, promover a melhor quantificação do que a gente chama de avaliação do dano corporal", ressalta Caroline Daitx, médica especialista em medicina legal e perícia médica pela USP (Universidade de São Paulo).