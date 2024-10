O desafio de curar as cicatrizes de uma tragédia ambiental

Com o uso de drones equipados com inteligência artificial, já foram lançados mais de 1.000 quilos de sementes de árvores nativas em 183 hectares de áreas devastadas, alcançado 90% da meta do projeto. O objetivo é chegar a 200 hectares nas próximas duas semanas.

O projeto faz parte de um pacote mais amplo, que pretende tornar São Sebastião resiliente a eventos climáticos e prevê a criação de quatro unidades de conservação, além de educação ambiental. "O que a gente leva disso tudo é ter uma preocupação com o futuro ambiental”, resume Bispo.

Desafio de se tornar resiliente

Tornar as cidades resilientes a eventos climáticos extremos, como vem tentando fazer a cidade do litoral norte de São Paulo, é um desafio a ser superado no Brasil. Na última década, 94% dos municípios brasileiros foram atingidos por algum tipo de desastre, de acordo com levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). A maioria causada pelo excesso de chuvas e pelas secas.

Mesmo assim, o Brasil ainda patina na prevenção. Entre 2010 e 2023, o país investiu cerca de R$ 15 bilhões em ações de resposta e recuperação e apenas cerca de R$ 7 bilhões em prevenção, de acordo com Talita Gantus de Oliveira, pesquisadora do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

"A gente age responsivamente, nunca está preparado. O modus operandi quando os desastres despontam é esse, é como se fossem políticas sazonais, as ações acontecem quando começa a chover", diz Oliveira, que estudou planejamento territorial urbano para gestão de riscos e resiliência a desastres no Brasil em seu doutorado.