Polícia prende grupo que alugou apartamento para roubar moradores no Rio

Três homens foram presos suspeitos de alugarem um apartamento por temporada em um prédio em Copacabana, na Zona Sul do Rio, para roubar moradores.

O que aconteceu

A polícia militar foi chamada para uma ocorrência de roubo na última sexta-feira (20). O prédio fica na Avenida Rainha Elizabeth. Segundo a corporação, no local um homem foi flagrado tentando fugir em um carro. Ele foi preso. De acordo com a PM, o grupo alugou um apartamento por temporada em um site com o objetivo de roubar moradores.

Buscas foram feitas no prédio em busca de outros envolvidos, que estavam escondidos na sala de máquinas. Eram dois homens, e eles também foram presos.