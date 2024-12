Serial killer de cães e gatos é preso no interior de SP; animais eram torturados

Os corpos de cães e gatos foram encontrados enterrados ou abandonados em locais próximos à residência do investigado, no imóvel vizinho, em um estábulo abandonado e no lago de um condomínio do bairro.

Além de determinar a prisão, a Justiça autorizou uma busca em sua residência e a quebra dos sigilos telefônico e telemático do suspeito para permitir o aprofundamento das investigações. Durante as buscas, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e veneno que podem ter sido usados para os crimes.

De acordo com a Polícia Civil, um dos casos que chamou a atenção foi o resgate de uma cadela com as patas quebradas. Ela faleceu dias depois de ter sofrido as agressões. Em outro caso, ocorrido em abril deste ano, um filhote foi encontrado amordaçado e com as patas amarradas. Em nota, a polícia disse que ambos os casos ocorreram em locais que indicam proximidade direta com o investigado.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do homem preso.