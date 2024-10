As peças que faltam para reconstruir a história de povos africanos no Brasil - No Recife, descendentes do povo Xambá procuram identificar peças confiscadas na Era Vargas. Elo pode ter sido encontrado em São Paulo.Descendentes de povos africanos no Brasil enfrentam dificuldades para identificar peças usadas por seus ancestrais – e que ajudariam a reconstruir tradições esquecidas há décadas no país.

Um exemplo é a comunidade que vem da linhagem pura da nação Xambá (pronuncia-se tchan bá). Esse povo é oriundo de uma região entre os países africanos da Nigéria e de Camarões. Grande parte de seus artefatos foi confiscada pela polícia na época do Estado Novo, no qual o Brasil foi governado pelo presidente Getúlio Vargas. Para o regime político que vigorou de 1937 a 1945 e era cunhado no ideal de Estado centralizador, os terreiros eram ameaças à ordem social.

Desde então, as peças dos Xambá nunca foram identificadas nem encontradas.