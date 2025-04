Edward é José: quem é o juiz que usou falso nome britânico por 45 anos

A fraude foi descoberta quando ele tentou renovar o RG no Poupatempo da Sé, no centro da capital paulista. O sistema biométrico estadual identificou que as impressões digitais de Edward Wickfield coincidiam com as de José Eduardo dos Reis, revelando a duplicidade. A Polícia Civil abriu investigação e confirmou que ambos os nomes pertenciam à mesma pessoa.

Segundo a Promotoria, a farsa começou em 1980 com a emissão de documentos falsos. Na época, José Eduardo apresentou ao Instituto de Identificação paulista uma nova certidão de nascimento e outros papéis forjados, como certificado de reservista e carteira de trabalho, todos em nome da falsa identidade britânica.

A falta de sistemas digitais favoreceu a manutenção da farsa por décadas. Como os bancos de dados não se comunicavam entre si e não havia biometria, ele conseguiu usar ambas as identidades em contextos diferentes. Em 1993, por exemplo, renovou o RG com o nome verdadeiro, mas se apresentava como "vendedor com ensino fundamental".

Na USP, disse ser descendente da nobreza britânica e ex-morador de Londres. Durante entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo em 1995, pouco após ser aprovado no concurso da magistratura, afirmou ter morado até os 25 anos na Inglaterra e que seu avô fora juiz no Reino Unido. Segundo a denúncia, essas alegações eram parte da construção da identidade fictícia.

Falsidade ideológica

A Promotoria afirma que ele cometeu falsidade ideológica em ao menos três registros oficiais. Entre os crimes apontados estão adulterações no prontuário de biometria do Detran, no Renavam e na carteira de identidade.