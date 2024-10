Ocidente condena agressão de Israel à missão da ONU no Líbano - Alemanha, Reino Unido, França e Itália e União Europeia defendem presença da Unifil no sul libanês. Missão de paz rejeita apelos de Netanyahu e mantém suas posições na região.Os governos da Alemanha, Reino Unido, França e Itália e a diplomacia da União Europeia (UE) condenaram as agressões de Israel às bases e soldados da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil).

Em declaração conjunta divulgada nesta segunda-feira (14/10), as quatro nações europeias afirmaram que os ataques à missão de paz no sul do Líbano violam leis internacionais.

Os países reforçaram o "papel estabilizador fundamental" da Unifil na região, que se tornou um dos centros do conflito entre o Israel e o grupo xiita Hezbollah após a invasão por terra das tropas israelenses. A declaração afirma que Israel e as partes envolvidas no confronto devem agir para garantir a segurança dos membros da Unifil.