Afinal, quão democráticos são os Estados Unidos?

"É extremamente difícil, às vezes impossível, aprovar uma legislação, mesmo quando a maioria esmagadora da população apoia uma medida", entende Vanessa Williamson, diretora para estudos de governança do think tank americano Brookings Institution. "Há uma disfunção muito séria em Washington."

Transição de poder sob risco

A forte divisão política nos EUA aumenta o abismo entre democratas e republicanos e gera uma insatisfação generalizada, já que pelo menos metade do país provavelmente não vai concordar com grande parte das decisões dos governos eleitos.

Após as eleições de 2020, muitos republicanos liderados por Trump ficaram tão insatisfeitos com o resultado, que preferiram alegar falsamente que a eleição havia sido "roubada". Em janeiro de 2021, uma multidão invadiu o Capitólio na tentativa de evitar a diplomação pelo Congresso do então presidente eleito, o democrata Joe Biden. Por pouco uma das marcas registradas da democracia, a transição entre governos, quase não aconteceu nos EUA.

"Acho que o que aconteceu em 6 de janeiro e a recusa de um dos lados em aceitar os resultados da eleição são muito prejudiciais para uma democracia, já que aceitar o resultado de uma eleição é algo fundamental para a política democrática", aponta Berkman.

Colégio eleitoral: voto popular não vence a eleição