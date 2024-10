Nota de risco da Moody's pode ser um presente de grego - Ganhar uma boa classificação para investimentos, em princípio, é algo positivo - ainda mais quando se está sem nenhuma há dez anos. Mas a notícia pega o Brasil num mau momento, tanto político quanto econômico.À primeira vista, o anúncio de 1º de outubro da agência de classificação de risco Moody's é uma boa notícia: basta subir mais um grau, e o Brasil recupera o rating de investimento perdido em 2015, quando caiu para o nível especulativo.

Uma notação de investimento é importante para um país emergente como o Brasil, pois facilita e barateia a obtenção de créditos estrangeiros. Não só o Estado, mas também empresas e bancos podem, assim, se financiar melhor. Segundo a Moody's, o motivo principal para essa promoção seria um crescimento econômico acima da média, já pelo terceiro ano seguido.

Entre as grandes economias da América Latina – além da Argentina, afligida por superinflação e recessão –, o Brasil é a única sem uma classificação de investimentos. Chile, México, Peru e Colômbia dispõem de um selo de qualidade expedido pelas agências de risco. Ao contrário do Brasil, porém, nos últimos meses as perspectivas pioraram para todos esses países. No médio prazo, poderá haver rebaixamentos.