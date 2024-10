Israel confirma ter matado o chefe do Hamas - Yahya Sinwar foi mentor dos ataques de 7 de outubro. Ele assumiu a liderança do grupo em julho, Ele assumiu a liderança do grupo em julho, ao suceder Ismail Haniyeh, morto no Irã em ataque atribuído a Israel.O ministério das Relações Exteriores de Israelconfirmou nesta quinta-feira (17/10) que as tropas israelenses em Gaza mataram o principal líder do grupo extremista Hamas, Yahya Sinwar.

Ele foi um dos responsáveis por arquitetar o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1,2 mil israelenses mortos e capturou 250 reféns. Há anos Sinwar coordenava a ala militar do grupo no enclave palestino e, em julho, assumiu a liderança do grupo.

Sinwar estava no topo da lista de pessoas mais procuradas por Israel desde o começo do conflito entre Hamas e Israel.