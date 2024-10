Há 30 anos, fraude eleitoral no Rio "apressou" projeto da urna eletrônica

No meio disso tudo, autoridades eleitorais do Rio receberam telefonemas com ameaças de morte. O então juiz eleitoral do Rio Luiz Fux, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a recontagem de 380 mil votos de uma zona eleitoral onde se acreditava que 90% das urnas tivessem sido fraudadas.

"As fraudes foram generalizadas e culminaram com a anulação geral do pleito", afirma o jurista Henrique Neves da Silva, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Essa grave situação precipitou um processo que já estava em curso: a ideia de transformar as eleições brasileiros em um modelo eletrônico. "Havia muita intervenção humana no processo. E onde tem intervenção humana há pelo menos três atributos ligados ao humano: a lentidão, a prática de erros e muitas fraudes", explica o analista de sistemas e matemático Giuseppe Janino, um dos cérebros por trás da criação da urna eletrônica.

"Esses problemas, identificados no processo convencional, foram efetivamente os causadores da anulação das eleições para deputado federal e estadual no Rio de Janeiro", comenta. "Identificaram-se falhas e várias fraudes no processo. Entendeu-se que havíamos batido no fundo do poço na questão da integridade e da credibilidade do processo eleitoral brasileiro."

Neves da Silva comenta que, diante do "péssimo exemplo" que havia ocorrido no Rio, o TSE apressou-se para "desenvolver as primeiras urnas eletrônicas".

A criação da urna eletrônica