Mulheres reinavam no Peru há mais tempo do que se pensava

O sítio arqueológico é conhecido pelas coloridas e detalhadas pinturas murais lá reveladas. Além da sala do trono, um espaço com colunas amplas chamado Salão das Serpentes Entrelaçadas tem nas paredes imagens de grandes serpentes com pernas humanas, de guerreiros e uma criatura fabulosa aparentemente caçando um homem.

"Tudo é pintado e finamente decorado com cenas e figuras mitológicas", confirma o arqueólogo José Ochatoma à agência de notícias Reuters, comparando a sala com a Capela Sistina do Vaticano, povoada com os afrescos do italiano Michelangelo.

Os murais "capturam cenas próprias da ideologia moche", observa. "Essa iconografia não existia na época, no mundo pré-hispânico." Após o fim da civilização moche desenvolveu-se na região o reino inca.

No momento, os murais de Pañamarca não estão acessíveis aos turistas, por serem excessivamente sensíveis. "Nós cobrimos as escavações para garantir a manutenção de longo prazo desse importante patrimônio cultural", conta Ochatoma.

Os interessados pela cultura moche, porém, podem visitar outros sítios, como as pirâmides de El Brujo, nas proximidades da cidade litorânea Trujillo. Lá encontra-se também o Museu Cao, onde se pode admirar, entre outras peças, a múmia da Señora de Cao, a primeira soberana conhecida dessa antiga cultura.

Autor: Stuart Braun, Silke Wünsch