Israel classifica repórteres da Al Jazeera como militantes e rede condena "alegações infundadas"

O Catar criou a Al Jazeera em 1996 e vê a rede como uma forma de reforçar seu perfil global.

Juntamente com o Egito e os Estados Unidos, o país tem mediado as negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, embora as conversações estejam paralisadas por meses.

(Reportagem de Maayan Lubell em Jerusalem e Andrew Mills em Doha)