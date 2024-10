Obama, Trump, Biden: qual é o impacto do presidente na economia americana

Desigualdade salarial cresce

Os EUA são o país-membro do G7 mais desigual em termos de remuneração, e essa desigualdade vem aumentando: o 1% dos americanos com salário mais alto detém uma enorme proporção da riqueza nacional. Por definição, nos EUA a categoria é formada pelos que ganham a partir de 1 milhão de dólares por ano, antes da tributação. No Reino Unido, por exemplo, esse 1% mais rico já começa em 250 mil dólares.

Em outubro de 2016, Barack Obama escrevia na revista The Economist que o salário dos diretores de empresas era 250 vezes mais alto do que o do empregado médio. Além disso, em 1979, "as 'top 1%' das famílias americanas recebiam 7% de tudo, descontados os impostos", enquanto "em 2007, essa parcela mais do que dobrara, para 17%". Do lado positivo, caiu o número dos extremamente pobres.

Migração transforma os EUA

Enquanto é difícil aferir os ingressos ilegais nos EUA, um dos indicadores para calcular o volume de imigração é o número de green cards concedidos: entre 2009 e 2022, eles foram 14 milhões.

Nos últimos 50 anos, cresceu consideravelmente a população de origem estrangeira vivendo no país, legal ou ilegalmente, segundo relatório divulgado em abril pelo Departamento do Censo: em 1970, ela somava 9,6 milhões; em 2022, passava de 46 milhões, ou quase 14% da população total.