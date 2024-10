Oposicionistas da Venezuela recebem maior prêmio de direitos humanos da UE

Na lista de finalistas do Prêmio Sakharov estavam nomes como o do ativista anticorrupção Gubad Ibadoghlu, do Azerbaijão, e os coletivos feministas Women Wage Peace, de Israel, e o palestino Women of the Sun.

A distinção concedida pelo Parlamento Europeu é uma homenagem a quem tenha feito contribuições excepcionais à defesa dos direitos humanos ou ao livre-pensamento.

Entre os agraciados no passado estão o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e o líder oposicionista Alexei Navalny, morto no início de 2024. Em 2023, o prêmio foi entregue postumamente à iraniana Jina Mahsa Amini, cuja morte nas mãos da "polícia da moralidade" de Teerã, aos 22 anos, motivou protestos em todo o mundo sob, o lema "Mulher, vida, liberdade".

A entrega do Prêmio Sakharov está marcada para 18 de dezembro, em Estrasburgo, França, durante sessão plenária do Parlamento Europeu.

ra/av (AP, AFP, DPA, Reuters, ots)