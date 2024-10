Machado e González Urrutia: o grito de 'fraude' contra a reeleição de Maduro na Venezuela

Ela na clandestinidade, ele no exílio. María Corina Machado e Edmundo González Urrutia, reconhecidos nesta quinta-feira (24) pelo Parlamento Europeu com o prêmio Sakharov à Liberdade de Consciência, são os estandartes da combalida oposição na Venezuela, que denuncia fraude na reeleição do presidente Nicolás Maduro e, "com as atas em mãos", reivindica vitória no pleito de 28 de julho.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ratificou a reeleição de Maduro para um terceiro mandato consecutivo de seis anos (2025-2031), mas ainda não publicou uma contagem detalhada, como exige a lei. A oposição, por sua vez, publicou atas eleitorais em um site, as quais afirma serem a prova de que González venceu as eleições.

- "Até o final" -

O prêmio Sakharov, concedido pelo Parlamento Europeu, é um reconhecimento a "todos os venezuelanos perseguidos", disse em um comunicado Machado, coração da oposição durante a campanha eleitoral.