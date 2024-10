Conheça as 10 raças de cachorros mais inteligentes do mundo

Embora algumas raças tenham uma predisposição natural para a obediência, o papel do treinador e as abordagens utilizadas são fundamentais para que o animal atinja seu potencial máximo.

Além disso, um estudo realizado na Universidade de Aberdeen e de Napier, na Escócia, sugere que cachorros vira-latas são mais inteligentes do que os cães de raça com pedigree.

Os animais foram avaliados pelo desempenho nos testes e recebiam nota de até 30 pontos. A média entre os vira-latas foi de 20 pontos, contra 18 dos cães de raça pura.

De acordo com os cientistas, os vira-latas apresentam melhor noção de espaço e resolvem problemas com mais facilidade do que os cachorros com pedigree.

O estudo indica ainda que dos dez cachorros que apresentaram melhor desempenho nos testes, sete eram vira-latas.

*Com informações de reportagem publicada em 28/01/2008