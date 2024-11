Por que a Rússia enviou soldados norte-coreanos à guerra na Ucrânia

A presença de soldados norte-coreanos faz do país parte no conflito?

Isso, segundo Kress, dependeria da cadeia de comando sobre os soldados norte-coreanos. "Se só estiverem subordinados à Rússia, a ação desses soldados seria, do ponto de vista do direito internacional, atribuível apenas à Rússia" – ainda que, ressalta o professor, esses militares participassem diretamente de hostilidades no conflito.

"A situação seria outra se a Coreia do Norte mantiver o controle sobre os seus soldados, independente de ela comandá-los sozinha ou junto com a Rússia", afirma. Tal cenário faria do país asiático parte do conflito.

Num caso desses, se a violência se intensificasse a ponto de caracterizar um ataque armado da Coreia do Norte à Ucrânia, Kress afirma que Kiev poderia se defender atacando território norte-coreano, a milhares de quilômetros dali, desde que "dentro dos critérios de proporcionalidade e necessidade".

O que a Coreia do Norte ganha servindo a Putin?

Com 1,3 milhão de soldados, a Coreia do Norte tem um dos maiores exércitos do mundo e poderia se beneficiar taticamente da experiência de batalha, algo que tornaria o país mais ameaçador para a vizinha Coreia do Sul.