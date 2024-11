Rocinha é a favela mais populosa do país; veja ranking das 20 primeiras

O Sudeste abriga 48% das favelas do país. O Nordeste vem na sequência, com 26,8%, seguido de Norte, com 11,6%, Sul, com 10,4% e Centro Oeste, com 2,5%.

O Sudeste supera todas as outras regiões em número absoluto de moradores nas favelas. No entanto, é o Norte que tem os estados com maior proporção de pessoas em favelas, na comparação com a população total.

Na região Norte, 18,9% da população total mora em favelas e comunidades urbanas. A média nacional é de 8,1%.

Veja a lista das 20 mais populosas favelas do Brasil: