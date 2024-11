Unesco relata aumento dos assassinatos de jornalistas - Entre 2022 e 2023, um jornalista foi morto a cada quatro dias, segundo relatório da agência da ONU. A impunidade atinge 85% dos casos. Maioria das mortes ocorreram nos territórios palestinos e no México.Os assassinatos de jornalistas em todo o mundo aumentaram 38% entre 2022 e 2023 em comparação com os dois anos anteriores, com 162 mortes confirmadas, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) divulgado neste sábado (02/11).

"Em 2022 e 2023, um jornalista foi morto a cada quatro dias simplesmente por fazer seu trabalho fundamental de buscar a verdade", afirmou a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, em comunicado.

Mais da metade das mortes em 2022 e 2023 ocorreram em países onde ocorriam conflitos armados, com a maioria dos jornalistas sendo mortos em seus países de origem. Outros profissionais de imprensa morreram enquanto trabalhavam em reportagens sobre crime organizado ou corrupção ou enquanto cobriam protestos. Os repórteres locais representaram 86% dos assassinatos relacionados à cobertura de conflitos.