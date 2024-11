Antes das eleições dos EUA, advogados duelam por acusações de violação de ética

"Buscar a destruição pessoal e a ruína financeira de outro advogado -- simplesmente por causa do cliente que ele representou ou da causa que ele abraçou -- vai contra... a letra e o espírito da lei que rege as atividades dos advogados", disse o diretor executivo da America First Legal, Gene Hamilton, em um comunicado anunciando a queixa contra Teter.

Um porta-voz do grupo não respondeu às solicitações da Reuters para fazer mais comentários.

Entre as atividades eleitorais da America First Legal este ano, está a apresentação de uma ação judicial em agosto, buscando forçar os condados do Estado do Arizona a investigar cerca de 44.000 eleitores -- cerca de 1% do total do Estado -- que foram autorizados a se registrar sem fornecer prova de cidadania.

Em 11 de outubro, um juiz se recusou a decidir a favor do America First Legal antes da eleição, e o grupo está recorrendo.