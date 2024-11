Sobe para 211 o número de mortos em enchentes na Espanha; buscas continuam

Milhares de voluntários também estão atuando na região. "Nosso povo está se unindo como nunca", disse uma voluntária ao jornal Diario AS.

O impacto econômico é expressivo, com 4.500 comércios afetados. Segundo a Câmara de Comércio de Valência, a devastação atingiu empresas e negócios locais, com 1.800 deles possivelmente destruídos. O governo declarou as áreas como "zona gravemente afetada", permitindo acesso a recursos emergenciais para a recuperação econômica.

Parte do transporte ferroviário foi restabelecida na região. Após interrupções prolongadas, a linha entre Barcelona e Valência voltou a operar parcialmente, informou o jornal espanhol El País. O Ministério dos Transportes prevê a reativação da linha de alta velocidade Madrid-Valência nas próximas semanas.

Equipes trabalham para restabelecer energia elétrica e água potável nas áreas afetadas. Segundo Sánchez, 94% das residências impactadas já têm luz, com previsão de normalização completa para o fim de semana. Técnicos seguem mobilizados para garantir a restauração total dos serviços essenciais nas regiões atingidas pelo fenômeno, conhecido como Dana (depressão isolada em níveis altos), informou o Diario AS.

A AEMET (Agência Estatal de Meteorologia da Espanha) alerta para possíveis chuvas intensas nas próximas semanas. Embora a fase crítica da tempestade tenha passado, a agência mantém a previsão de chuvas fortes em algumas regiões. Governos locais e especialistas continuam monitorando a situação.

Um fenômeno climático chamado Dana provocou as chuvas intensas e inundações. Caracteriza-se por uma área de baixa pressão em altitudes elevadas. Comum na região do Mediterrâneo, a Dana se forma quando há um contraste entre o ar quente e úmido do mar e o ar frio em altitude, tornando-se perigosa em países como Espanha e Itália.