Venezuela acusa Brasil de tentar "enganar" a comunidade internacional

A declaração acontece um dia depois de o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em comunicado, se dizer surpreso com o "tom ofensivo" adotado por "autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e seus símbolos nacionais".

Na última quarta-feira (30/10) a Venezuela havia convocado seu embaixador em Brasília como forma de repudiar uma fala do assessor especial de Assuntos Exteriores, Celso Amorim. O conselheiro de Lula disse, em sessão na Câmara dos Deputados, que "houve uma quebra de confiança dentro do processo eleitoral" da Venezuela.

Maduro também chamou o representante de negócios do Brasil em Caracas para dar explicações – a embaixadora, Glivânia Oliveira, está de férias –, e ameaçou declarar Amorim "persona non grata".

Na quinta-feira (31/10), a Polícia Nacional da Venezuela publicou em sua conta oficial do Instagram uma imagem da bandeira do Brasil e uma silhueta de Lula com os dizeres "quem mexe com a Venezuela se dá mal", o que teria motivado a resposta do Itamaraty.

Brasil não reconheceu reeleição de Maduro

As tensões entre os dois países crescem a cada oportunidade em que o Brasil se nega a reconhecer a vitória de Maduro nas eleições de 28 de julho. O pleito que o alçou a um terceiro mandato foi tomado por acusações de fraude, e o líder chavista acusou o Itamaraty de "conspirar contra a Venezuela."