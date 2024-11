O Exame Nacional do Ensino Médio em 2024 acontece nos próximos dois fins de semana, no dia 3 e 10 de novembro, respectivamente. Neste ano, 4,3 milhões de pessoas estão inscritas para aprova, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep).

"É minha segunda vez que estou prestando o Enem. Na primeira, eu já sabia todo conteúdo que ia cair, mas na hora de fazer a prova me deu ‘branco' total e eu fiquei muito nervosa. Hoje em dia, eu consigo perceber que tive uma crise de ansiedade e não soube lidar”, disse à DW Júlia de Souza Guimaraes, vestibulanda moradora do Rio de Janeiro.

Para entender melhor sobre o tema, conversamos com Edna Lúcia Tinoco Ponciano, professora associada do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e especialista em desafios emocionais na adolescência.

DW: Qual relação entre o Enem e a saúde mental?

Edna Lúcia Tinoco Ponciano: O período do Enem é um momento de estresse para o jovem, independente do curso que a pessoa quer fazer, a pressão é gigante por um resultado satisfatório. Foram anos da sua vida te levando para esse caminho, para aqueles dias de prova. É nessa faixa etária que você precisa tomar decisões importantes, como qual será sua profissão e como você vai se sustentar para o resto da vida.

Concentrar tudo isso em apenas um momento decisório só traz um tumulto emocional que a maior parte dessa garotada ainda não está preparada para receber. Eu entendo o estresse e por isso tento ajudar da melhor forma. O Enem pode destruir o psicológico do aluno.