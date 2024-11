Resultado presidencial da Moldávia é vitória para a Europa

Porém também há "muitas lições para o nosso governo e o nosso país aprenderem, no sistema judiciário, na luta contra a corrupção, mas também na forma de lidar com a sociedade e, acima de tudo, com os aposentados, muitos dos quais são suscetíveis a desinformação". Pasa exigiu que "não se trate trapaceiros como Shor com luvas de pelica", sendo necessário ação mais drástica.

Moldávia como campo de testes para Moscou

O empresário israelo-moldavo Ilan Shor é um dos principais responsáveis pelo roubo de aproximadamente 1 bilhão de euros de três bancos do país, entre 2012 e 2014. Ele escapou da pena de 15 anos de prisão fugindo para Israel, e atualmente vive na Rússia. Agora suspeita-se que tenha organizado juntamente com os serviços secretos russos as tentativas de fraude eleitoral e a compra de até 300 mil votos.

Segundo o jornalista Nicolae Negru, Moscou teria transformado a Moldávia num campo de testes para esse tipo de experiências de manipulação. Mas é preciso também se perguntar por que as autoridades não impediram uma fraude de tais proporções, embora já se soubesse dela há muito tempo.

Por sua vez, o politólogo Iulian Groza, do Instituto de Política e Reformas Europeias (IPRE) da Moldávia, enfatiza que não se deve subestimar a dimensão da manipulação e "os sofisticados instrumentos" empregados por Moscou: "A Rússia não vai parar aqui, e tampouco em outras partes da Europa. As atuais práticas e experiências no nosso país devem dar o que pensar a todos os nossos parceiros europeus."

Autor: Keno Verseck