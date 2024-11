Nos EUA, nem sempre o mais votado leva a Presidência

1824: Andrew Jackson x John Quincy Adams x William H. Crawford x Henry Clay

No atual sistema político dos EUA, dominado pelos partidos Republicano e Democrata, e que conta com apenas dois presidenciáveis competitivos a cada ciclo eleitoral, a eleição de 1824 pode parecer um tanto exótica: havia quatro candidatos com chances de ganhar. E mais peculiar: todos eram da mesma legenda, o hoje extinto Partido Democrata-Republicano.

Sem um partido rival na disputa, os democratas-republicanos se viram envolvidos em uma série de rivalidades internas, com um quarteto de políticos se lançando diretamente à presidência sem passar por um processo de primárias. Eram eles: o secretário de Estado John Quincy Adams – filho do ex-presidente John Adams –, o ex-presidente da Câmara Henry Clay, o secretário do Tesouro William Crawford e o general Andrew Jackson.

Ao final da contagem, Jackson havia recebido a maior fatia do voto popular (40,5%), à frente de Adams (32,7%), Clay (13%) e Crawford (11%). Jackson ainda havia ficado na liderança do Colégio Eleitoral, com 99 delegados, contra 84 de Adams, 41 de Crawford e 37 de Clay.

No entanto, Jackson não levou automaticamente a Presidência, já que os 99 delegados haviam ficado aquém dos 131 necessários à época para assegurar o cargo. Sem um vencedor claro, a decisão final sobre quem ocuparia a Presidência coube à Câmara dos Representantes, que organizou uma "eleição contingente" para selecionar um vencedor entre os três mais votados (Clay, o quarto colocado em delegados, foi eliminado de imediato).

A votação na Câmara ocorreu com as bancadas estaduais fazendo o papel de eleitores – à época, os EUA contavam com 24 estados, então eram necessários 13 votos para vencer. Jackson, líder no voto popular e no Colégio Eleitoral, esperava vencer facilmente. Mas, graças a uma série de manobras de bastidores, seu rival Adams conseguiu reverter a desvantagem inicial e conquistou os 13 votos necessários – para o choque de Jackson.