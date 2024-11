Quando saberemos o resultado das eleições americanas? - Com as pesquisas de intenção de voto mostrando empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump, resultado pode demorar dias - ou até semanas, com possibilidade de recontagem de votos.Enquanto o mundo acompanha atento a eleição presidencial nos Estados Unidos, em que a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump aparecem tecnicamente empatados nas pesquisas de intenção de voto, autoridades e especialistas pedem paciência – pode levar dias, até semanas, para sabermos quem ganhou.

As urnas fecham às 18h desta terça-feira (05/10), horário do leste dos Estados Unidos. É possível votar por via postal, por voto antecipado ou comparecendo à seção eleitoral no próprio dia das eleições.

Depois de encerradas as urnas e os votos lançados, eles são contabilizados. Os métodos de contagem variam de um local para outro.