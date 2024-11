Como o Enem revolucionou o ensino superior - Precisamos reconhecer a grandeza de Enem, que possibilitou a maior mobilidade já vista no ensino superior público brasileiro e combateu a elitização dos vestibulares.Estamos no período do Enem, o maior vestibular do Brasil, e isso me fez pensar um pouco sobre todos os aspectos envolvendo o exame.

Já havia escrito uma coluna, há alguns meses, sobre ele e sinalizei que via com ressalvas seu processo de expansão alinhado a um contexto em que todos os outros vestibulares deixassem de existir. Isso já aconteceu em algumas instituições e sigo não vendo com bons olhos. Afinal, não acho que o processo de ingresso no ensino público brasileiro deva ser um monopólio de um só exame.

No entanto, para além dessa ressalva, sou um grande admirador do Enem e acredito, humildemente, que a prova, enquanto instrumento de democratização do acesso ao ensino superior, deve ser um motivo de orgulho de todos nós. Seus impactos são notáveis e seus resultados falam por si.